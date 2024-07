Anticipazioni La Promessa Puntate Spagnole | Curro Vuole Salvare Martina Dal Manicomio!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 28 luglio 2024)Laè sospettata del tentato omicidio di Ayala. La ragazza viene chiusa in unsalvarla! Laprosegue e, nel corso delledella soap opera, al centro dell’attenzione ci sarà ancora una volta. Infatti, dopo il suo ritorno dalla guerra,scoprirà che non c’è traccia della ragazza che si trova in un, proprio come successe a Cruz tempo prima. Ma ecco che cosa sta per succedere.Laaccusata dell’avvelenamento di Ayala! Nel corso dellede La, i telespettatori fanno la conoscenza del conte Ayala. Quest’ultimo è colui con cui Petra ebbe una relazione diversi anni prima, ed infatti, all’inizio, interagisce spesso proprio con Petra.