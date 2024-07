Al via sotituzione diaframma di protezione della Pietà di Michelangelo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 luglio 2024) CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Nell’ambito dei lavori programmati per l’ormai prossimo Giubileo, la Fabbrica di San Pietro ha avviato la sostituzione delin vetro posto adel gruppo marmoreodicon una nuova vetrata al fine di garantire adeguati parametri di visibilità e sicurezza. L’impegnativo lavoro di restauro conservativoCappellasi concluderà a fine settembre. Il nuovoposto asarà costituito da 9 vetri “antisfondamento” e “antiproiettile”, di altissima qualità e massima trasparenza. Appositamente progettato da un team di esperti, sarà dotato di un innovativo sistema di ancoraggio di alta tecnologia, attentamente studiato in ogni sua componente per la migliore tutela e fruizionevenerata e ammirata scultura.