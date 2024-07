SUL PIÙ BELLO è il nuovo singolo di svegliaginevra

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 27 luglio 2024) svegliaginevra è fuori dal 19 luglio con il“Sul più Bello” per Columbia Records/Sony Music Italy ed è canzone originale scritta per l’omonima serie tv in uscita su Prime Video il 29 luglio. svegliaginevra è fuori con “Sul più bello” SUL PIÙil, canzone originale per l’omonima serie tv in uscita su Prime Video, disponibile da venerdì 19 luglio per Columbia Records/Sony Music Italy.Sul più Bello è la nuova serie diretta dalla regista Francesca Marino, in uscita il 29 luglio per Prime Video e prodotta da Eagle Production. Cosa rappresenta il“Sul più bello”? Ritorna la penna scorrevole e melanconica, capace di trasportare l’ascoltatore in un viaggio tra atmosfere romantiche e sognanti, grazie altesto ricco di immagini e suggestioni evocative.