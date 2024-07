Olimpiadi a Parigi una performance d’arte contemporanea | a volte sembrava la Biennale altre un Gay Pride CorSera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 luglio 2024) Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera commenta la cerimonia di apertura delle. Una cerimonia con luci e ombre, attraversata dalla tensione e dalle paure per possibili attacchi terroristici. Uno spettacolo che ha messo in mostra la storia della Francia in una versione light.ha messo in scena davanti al mondo una versione di sé addolcita Scrive Cazzullo: Più Edith Piaf che Napoleone. Più Venere che Marte. Canzoni d’amore, film che finiscono bene. Colore dominante, il rosa. A libertà, uguaglianza e fratellanza si aggiunge la sorellanza.