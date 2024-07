Milan spunta anche Manu Konè per il centrocampo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024)o, 27 luglio 2024 - Tra i candidati per il nuovodel. Giorni caldi per il mercato rossonero: serve una svolta dopo l'arrivo, fin qui isolato, di Morata. Gli obiettivi sono chiari e vicini: un difensore centrale (Pavlovic), un esterno destro (Emerson Royal), un centrocampista, una punta (Fullkrug). Proprio a, al di là del capitolo Fofana da chiudere al più presto con il Monaco, la nuova pista porta a: 23 anni, al momento impegnato con la Nazionale olimpica francese, diga del Borussia Moenchengladbach. In stagione, con il club tedesco a cui è legato da un contratto in scadenza nel 2026, 25 presenze, 2 gol e altrettanti assist.gioca in Germania da tre anni, nel suo passato il Tolosa in patria.