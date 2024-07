Meluso ex DS Napoli | Nello spogliatoio ci sono stati dei problemi Giusto esonerare Garcia Su Di lorenzo e Osimhen…

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 27 luglio 2024) L’ex DSrivela i retroscena del: incertezze di Di, errori con Osimhen e rammarico per Zielinski. L’ex DSsulMauro, ex DS del, ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale Calciomercato. L’ex dirigente azzurro ha affrontato i temi della sua esperienza partenopea, dall’esonero dialle vicende di Osimhen e Didescrive così la sua esperienza: “E’ stata un’esperienza che mi ha visto protagonista in negativo. Una squadra che non ha reso per quello che pensavo: era andato via Ndombele oltre Kim. Avrei dovuto fare di più ma è stata un’annata particolare che ha cancellato quanto di buono avevo fatto in altri posti. Penso che questa sia stata una grande esperienza. Ringrazio De Laurentiis per questa opportunità poco sfruttata anche per colpa mia.