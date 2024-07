LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | l’Italia lotta col cuore a metà gara in corsa per la finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.03 Mario Macchiati completa un buon esercizio alla sbarra: qui bisogna difendersi e tenere botta, cercando la pulizia. 21.01va alla sbarra e c’è subito Mario Macchiati, l’attesa è tutta per Carlo Macchini, che si esibirà per ultimo e punta alladi specialità. 21.00 La Svizzera ha alzato la media al volteggio guidata da Luca Giubellini (14.600) e Florian Langenegger (14.433), mentre la Spagna è sprofondata al cavallo portando dietro il 12.66 di Mir e il 13.16 di Abad. La Turchia si rialza agli anelli con il 14.866 di Asil e il 14.533 di Colak. 20.58 Il punteggio ottenuto dalalle parallele è il peggiore di giornata, per il momento: 42.300, ma non lontano dal 42.699 del Canada e dal 42.799 dell’Olanda. 20.56chiude la rotazione alle parallele pari con un totale di 42.3: 14.200 di Abbadini, 14.