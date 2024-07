L’arte contemporanea come non te l’hanno mai spiegata e presentata

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 27 luglio 2024) Effortless hospitality. Casa Cipriani, cognome sinonimo di ospitalità ed eccellenza, non fa solo sentire a casa i suoi ospiti; in punta di piedi li arricchisce di stimoli, li espone a una bellezza mediata e intellettuale in maniera morbidamente sensuale, camuffando la profondità con un riserbo vellutato che il visitatore respira, ma non avverte. È appunto un’accoglienza impeccabile, ma non affettata, che situa questo hotel e members club (diecimila i soci italiani, più milletrecento gli accessi da iscritti di altre Case), inaugurato nel 2022, nel solco della tradizione di nonno Giuseppe, avo degli attuali eredi e anfitrione prediletto da geni delEugenio Montale, Ernest Hemingway e Andy Warhol.