Gatta prima volta sul trono

(Di sabato 27 luglio 2024)2 CASTELNOVO CAPITALE 1: Baroni, Goldoni (36’ Pansera), Muzhaqi, Gambato, Berni, Spigoni, Monaco, Federico Zannoni, Montolli, Caselli, Parisi. A disp.: Caliceti, Favali, Tincani, Lumshi, Fabbris, Casinieri, Bianchi, Boualam. All.: Mauro Zannoni. CASTELNOVO CAPITALE: Croppi, Ronchetti (36’ Sironi e dal 62’ Elia Romei), Pietrobuoni, Mortillaro, Nobili, Vessella, Lucino, Rusu, Rinaldini, Costantini, Riccardo Romei (36’ Rinaldi). A disp.: Fantolini, Celhaka, Ovi, Salhi, Marconi, Rodolfi). All.: Rivi. Arbitro: Pigucci (Lusetti–De Francesco; IV° Spessotto). Reti: 9’ (rig.) Lucino; 36’ Montolli; 42’ Parisi. Note: Ammoniti Muzhaqi, Lucino, Pietrobuoni, Vessella, E. Romei. Serata storica per ilche si aggiudica in rimonta il suo primo Montagna Juniores, giunto alla 39ª edizione, nel derby col Castelnovo Capitale.