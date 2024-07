FOTO&VIDEO Bct Music sbarcano a Benevento i ‘supereroi’ di Mr Rain

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Trascinante, emozionante, coinvolgente, capace di far ballare l’Arena Musa. Tutto questo nel concerto di Mr, primo appuntamento dei tre in calendario per il Bct. Un salto tra melodie classiche e ritmi moderni, balli, fuochi, fumo ed esplosione di coriandoli, salti tra la gente che non si è lasciata pregare e arrampicate sulla struttura del palco quando il ritmo si è fatto più travolgente. Un bel concerto, non c’è che dire, in uno scenario che si presta bene per eventi del genere. Meteoriti, Due Altalene, 9.3, l’inedita Figli della Notte e Supereroi, la canzone sanremese che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, questi alcuni dei brani portati ain una scaletta fatta di tante canzoni. Il Bctha regalato il primo squillo del suo programma. E stasera tocca a Mahmood.