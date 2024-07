Élite 8 la recensione | un lungo addio a Las Encinas

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 27 luglio 2024) Il film:8, 2024. Creata da: Carlos Montero e Jaime Vaca. Cast: Omar Ayuso, André Lamoglia, Valentina Zenere, Mirela Bali?, Gleb Abrosimov, Fernando Líndez. Genere: Teen drama. Durata: 50 minuti circa/8 episodi. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix, in lingua originale. Trama: Lasapre le sue porte un’ultima volta in una nuova stagione piena di segreti, rivalità, corruzione ed eccessi. L’arrivo dei fratelli Emilia e Héctor Krawietz, dirigenti dell’associazione degli ex alunni della prestigiosa scuola privata scuote le fondamenta della scuola. A chi è consigliato? A chi conosce la formula die si è affezionato a questa longeva produzione spagnola. L’ottava e ultima stagione diapproda su Netflix per chiudere unviaggio iniziato nel 2018.