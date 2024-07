Angera controlli dei carabinieri | nove patenti ritirate e multe per 2 800 euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024)(Varese), 27 luglio 2024 – Con la bella stagione, verso le località turistiche si registra un considerevole aumento del traffico, specialmente in direzione delle mete più gettonate.e i Comuni che si affacciano sulla sponda meridionale del lago Maggiore non sono certo esenti da questo fenomeno, agevolati anche dalla presenza della provinciale di Santa Caterina che collega i Comuni rivieraschi col capoluogo di provincia. Idella Compagnia di Gallarate, e in particolare quelli della stazione di, hanno ulteriormente intensificato iper garantire all’utenza un fine settimana all’insegna della maggior sicurezza stradale possibile.