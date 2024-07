27 luglio 2014 dieci anni fa Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Firenze, 272024 – Esattamente 10fa, il 27delilde. Era il settimo italiano che riusciva in quest’impresa. Rivivendo la premiazione sugli Champs-Elysées, tra place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, lo squalo di Messina ha detto che in quel momento cercava di ''osservare veramente tutto, perché in quel momento non volevo perdermi niente di quello spettacolo, delle persone, delle bandiere, di tutto quello che mi circondava''.ha vinto ilde, 16dopo Marco Pantani.era il settimo italiano a vincere la Grande Boucle, entrando nel club dei grandissimi avendo in bacheca anche Il Giro d'Italia e la Vuelta di Spagna. Come lui nomi che sono la storia: Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Alberto Contador, Felice Gimondi.