Una nazionale senza patria | Ma siamo liberi

(Di venerdì 26 luglio 2024) Questa è la storia dellache non c’è, eppure gareggia. Di ragazzi che hanno perso la, ma non hanno smesso di sognarla. È la storia del team dei rifugiati, una squadra voluta con scelta ovviamente politica da parte del Cio, oggi sfilerà per seconda subito dopo la Grecia nella cerimonia lungo la Senna. In tutto, in 12 discipline, ci saranno 37 atleti, fuggiti in modo spesso rocambolesco da Iran, Afghanistan, Sud Sudan, Eritrea, Camerun, Congo, Cuba, Venezuela, Darfur, Etiopia, terre di guerre o di regimi totalitari. 23 uomini e quattro donne, quasi la metà proveniente dall’Iran. Il Team refugees non è al debutto: la prima volta fu otto anni fa a Rio, stavolta il Cio fornisce un supporto strutturato. Il gruppo ha lavorato a Bayeux in Normandia prima di spostarsi a Parigi.