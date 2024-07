Sanità transizione 4 0 all’Asl di Caserta | la valutazione degli operatori su un cruscotto digitale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024) Fa passi in avanti ladi. Il primo step di avanzamento del percorso innovativo che vede protagonista l’Azienda Sanitaria riguarda ladelle performancesanitari che collaborano con l’ente. Suldella piattaformaora è possibile leggere i “punteggi di” dei professionisti che operano nell’azienda sanitaria di:si tratta di quasi 5.000 persone, di cui oltre 1.200 sono dirigenti. È una vera rivoluzione in campo sanitario, quella che sta portando avanti l’ASL dicon il supporto di tre grandi aziende leader dell’innovazione tecnologica e organizzativa: Oracle, KPMG e Fastweb, che la stanno affiancando in un processo di