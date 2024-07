Pierina Paganelli spunta l’audio choc della telefonata della nuora

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 26 luglio 2024) Louis Dassilva è l’unico indagato per il delitto die si trova in carcere con l’accusa di omicidio. La 78enne è stata trovata morta lo scorso 3 ottobre nei garage del condominio in cui viveva in via del Ciclamino a Rimini. Il suo avvocato Riario Fabbri, presenta ricorso al Tribunale del riesame di Bologna. secondo l’accusa avrebbe ucciso la vicina di casaper motivazioni legate alla sua relazione extraconiugale con Manuela Bianchi,vittima. Ricordiamo che è stata proprio quest’ultima a trovare il corpo die chiamare il 112.