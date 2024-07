Pensioni età bloccata a 67 anni fino al 2028 per le uscite di vecchiaia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 luglio 2024 – L’età anagrafica richiesta per la pensione di, con tutta probabilità, resterà a quota 67al termine del, senza nessun adeguamento alla cosiddetta speranza di vita. Il rallentamento, se non il blocco, di quest’ultimo indice, avvenuto durante la fase della pandemia, dovrebbe continuare anche per quasi tutto il resto del decennio. E, dunque, a meno di sorprese, solo dal primo gennaio 2029 si dovrebbe salire a 67e 1 mese. La certezza dell’andamento indicato arriverà solo nel corso dei prossimi, ma i numeri delle tabelle dell’Istat utilizzate nel cosiddetto scenario demografico mediano (base 2022) ripreso dalla Ragioneria generale dello Stato confermano la tesi accennata. Il ritmo di crescita o, meglio, lo stop alla crescita è fissato nero su bianco nella Nota di Aggiornamento al Rapporto n.