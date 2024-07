Michela Nuvoletto l' avvocato che Domina La Crisi | un libro di strategia e business su come risanare definitivamente i debiti aziendali e tornare a far soldi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) (Adnkronos) - Milano, 26.07.2024 – Se c'è una cosa che accomuna tutti gli imprenditori è la gestione del debito aziendale. Ogni imprenditore deve gestire ogni giorno i flussi di cassa, ovvero ingenti somme di denaro che entrano ed escono dalle casse. Deve inoltre fare investimenti per cui deve chiedere finanziamenti, deve pagare i fornitori, i dipendenti e compiere delle scelte, spesso in tempi rapidissimi e d'urgenza. Quando queste scelte non sono corrette, l'imprenditore rischia di commettere errori che possono generare ingentida pagare e quindi con il rischio di scivolare in una vera e propriadi liquidità che sembra irrisolvibile e che porta spesso ad unada sovraindebitamento. Questo perché “nessuno nasce imparato”.