Lady Gaga alle Olimpiadi di Parigi 2024 il video della performance tutta piume

(Di venerdì 26 luglio 2024)ha aperto – letteralmente – le danze delle, presentando durante la cerimonia inaugurale, venerdì 26 luglio, un famoso brano del repertorio del vaudeville francese, Mon truc en plumes, reso famoso negli anni ’60 da Zizi Jeanmaire. La star di Joker 2 ha ipnotizzato la folla con unaelettrica, punteggiata da brini con ventagli dirosa e in abito di Dior.ha poi concluso l’esibizione con un giro di pianoforte NO ONE WILL EVER DO IT LIKEpic.twitter.com/Lwbj79VDJ7 — pop culture gal (@allurequinn) July 26,Secondo quanto riportato da Deadline,avrebbe passato due mesi a imparare il francese e a provare la coreografia. Poco dopo l’esibizione, l’artista ha condiviso un post sui social per ringraziare per l’opportunità ricevuta e per congratularsi con gli atleti in gara.