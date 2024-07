Il richiamo della foresta la spiegazione del finale e le differenze

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il, ladele leCome ogni film sui cani che si rispetti, Il(la recensione) ha unche fa piangere. Ma, con una svolta rispetto alla norma, le lacrime non sono per il cane principale Buck (il cagnolino interpretato tramite effetti visivi dall’attore Terry Notary). Come nel romanzo di Jack London del 1903 da cui è tratto, il dolore è per il protagonista umano, John Thornton (interpretato da Harrison Ford). Nel film, Thornton, a lungo tormentato, muore con Buck che lo sorregge per un ultimo sguardo a un bellissimo prato. “Il film non avrebbe avuto la stessa forza emotiva senza la morte di Thornton, assistito da Buck, come parteconclusione”, dice Ford, riconoscendo che un buon pianto da film di cani non è mai una cosa negativa. “Sono d’accordo con lui”.