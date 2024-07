Il Genoa ci prova per De Gea

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

I rossoblù cercano il colpo a sorpresa per la porta. Si sta facendo largo, infatti, una pista affascinante che porta a David De Gea, svincolato da un anno dopo l'esperienza decennale da protagonista al Manchester United. Il Genoa è al lavoro. PAZZA IDEA DE GEA PER IL GENOA Dopo la cessione di Josep Martinez all'Inter, il Grifone si è messo alla ricerca di un nuovo portiere. Tra i vari profili sondati figurano Gollini e soprattutto Kotarski del Paok Salonicco che sembrava vicinissimo alla firma, ma il club greco ha preferito non privarsene. Da quì l'idea di puntare su un profilo di spessore internazionale, quel David De Gea che per 10 anni ha difeso la porta del Manchester United giocando ben 664 partite. Il suo score parla da sè, quel che frena sono le sue condizioni fisiche, tutte da valutare visto il lungo periodo di inattività, e l'elevato ingaggio del giocatore.