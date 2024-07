Il candidato de Pascale alla festa del Pri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ospiti di primo pianodella Voce Repubblicana in corso al Parco Endas di Martorano: dopo l’apertura di martedì sera con Eugenio Fusignani, segretario regionale del Pri e vicesindaco di Ravenna, mercoledì lo steso Fusignani ha accompagnatoMichele de, sindaco di Ravenna, che il Pd ha indicato comedel centrosinistrapresidenza della Regione Emilia-Romagna, posto lasciato vacante da Stefano Bonaccini, eletto al parlamento europeo. Intervistato da Paolo Morelli con a fianco il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, deha parlato della campagna elettorale già iniziata a quattro mesi dalle elezioni: "Al mattino – ha detto – vado presto in ufficio a Ravenna e verso l’ora di pranzo parto per le province dell’Emilia, da Modena a Piacenza, che ovviamente conosco meno della Romagna dove sono nato e cresciuto".