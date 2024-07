Esodo estivo sospesi 906 cantieri | bollino rosso anche in Campania

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’Ad Aldo Isi: “Nonostante i grandi flussi di traffico siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole. In base al pianoè operativo il presidio delle squadre Anas H24 per monitorare la rete stradale e intervenire subito in caso di emergenza”. Al via il primo grande week end di partenze. In previsione dell’aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l’Anas (Gruppo FS Italiane) ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei: da domani e fino al 3 settembre906, il 70% di quelli oggi attivi (1278). Lungo la rete Anas per l’ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento.