Commessa sventa furto in negozio | Agito d’istinto che adrenalina

(Di venerdì 26 luglio 2024)coraggiosaunda 600 euro. È accaduto ieri mattina in pieno centro storico, quando una giovane coppia – lei con accento emiliano, lui con la pelle abbronzata – è entrata in undi gioielli artigianali per fare degli acquisti. Sembrava tutto normale: prima hanno chiesto di vedere degli oggetti esposti in vetrina, poi quelli al banco e infine altri monili in vetrina. "Proprio mentre mi avvicinavo per la seconda volta alla vetrina – racconta la30enne – mi sono accorta con la coda dell’occhio che la ragazza aveva allungato la mano e preso alcune collane. Le ho subito chiesto di aprire la borsa, una pochette a bustina, e di mostrarmi l’interno. Lei ha protestato dicendo che la stavo accusando ingiustamente".