Civitella in Val di Chiana passa da Gpl a Metano grazie a Centria

(Di venerdì 26 luglio 2024) Arezzo, 26 luglio 2024 – Ain Val disono in corso i lavori di trasformazione dell’attuale rete da Gpl ada parte di, società di distribuzione del gruppo Estra, Per l'esecuzione del lavoro prima di tutto è stata realizzata l’ADDUZIONE RETE GASAL CAPOLUOGO e successivamente è in programma la TRASFORMAZIONE IMPIANTO ESISTENTE DA GPL A. Il territorio del comune diin Val diin provincia di Arezzo è servito da una rete di distribuzione gasche raggiunge i principali centri cittadini quali Viciomaggio, Badia Al Pino, Pieve al Toppo, Tegoleto, Albergo, Ciggiano. Il nucleo urbano del capoluogo del comune diVal diinvece è attualmente servito da una rete di distribuzione di GPL, alimentata da alcuni depositi posti in una zona rurale a sud del paese.