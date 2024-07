Arrestato pusher a Faenza | aveva in casa oltre 60 piante di marijuana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024)(Ravenna), 26 luglio 2024 – Produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È il reato che è costato l’arresto, da parte dei carabinieri della Stazione di-Borgo Urbecco supportati dai colleghi della Compagnia manfreda, a un 39enne faentino. Le indagini dei militari hanno rivelato che l’uomo, già coinvolto in precedenti vicende giudiziarie legate allo spaccio,avviato un fiorente commercio di droga, utilizzando come luogo per coltivare, produrre e stoccare, un appartamento su più livelli una palazzina in pieno centro storico. Dopo un’attenta attività informativa e servizi di discreta osservazione, gli investigatori del Borgo hanno pianificato un blitz per passare all’azione. Entrati nell’abitazione, i militari hanno subito individuatogià confezionata per la vendita.