Tutti i luoghi più curiosi e spettacolari delle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Per molti saranno lepiù belle e folli di sempre. Perché le più belle? Perché si svolgeranno in unacittà più, seducenti e romantiche del globo terrestre:. Che per l’occasione diventerà una sorta di spugna capace di assorbire all’interno del proprio tessuto urbano ogni singolo atomo della kermesse. Basti pensare che la cerimonia inaugurale non avverrà all’interno di uno stadio ma lungo la Senna, diventando uno spettacolo mozzafiato aperto a. Ma perché saranno anche le più folli? Esattamente per questi stessi motivi: organizzare un supershow di tale portata a due passi, se non addirittura all’interno di monumenti e piazze leggendarie ha un che di visionario che per alcuni travalica nell’incoscienza. Ma si sa, i francesi raramente sbagliano quando c’è da mettere in mostra i gioielli di casa, quindi sarà senza dubbio un trionfo.