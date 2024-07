Trump | Un golpe per fare fuori Biden Dicevano ‘sì lo amiamo’ e poi alle spalle erano brutali

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Donaldprende le difese del suo ex rivale Joe, appena ritiratosi dalla corsa per la Casa Bianca. Il tycoon parla di vero e propriodei democratici per far ritirare il presidente in carica, mentre i primi sondaggi lo vedono in testa contro Kamala Harris. Le parole di: “Joe espulso dai democratici” Diverse personalità democratiche hanno “espulso” Joe, ha affermatoin un’intervista a Fox News denunciando l’atteggiamento “brutale” del partito avversario. “L’hanno tirato, tra Pelosi, Obama e gli altri”, ha detto il candidato repubblicano. “Li ho visti in televisione,così carini, ‘Oh sì, amiamo Joe, amiamo Joe’. Ma dietro le quinte, so perfettamente chenei suoi confronti”, ha aggiunto. LEGGI ANCHE Il discorso d'addio di: lascio per salvare la democrazia.