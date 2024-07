Terrifier 3 in Italia con Midnight Factory il teaser trailer italiano

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 25 luglio 2024) Presentato ieri al popolo della rete, l’atteso3 sarà distribuito inda, etichetta di Plaion Pictures. Il terzo capitolo della saga di Damien Leone arriverà in anteprima il 31 ottobre per festeggiare Halloween con i fan e dal 7 novembre in tutti i cinema. Quello di3 sarà il primo capitolo della saga ad approdare nelle sale, ma anche il primo ad aver ottenuto un budget di tutto rispetto. Di fatto, i precedenti due capitoli (se non consideriamo il prequel “L’inizio”) hanno fatto la fortuna del regista grazie al mercato digitale ed una politica low budget, pertanto le aspettative per il ritorno di Art il Clown non possono che essere altissime.3 è stato scritto e diretto da Damien Leone, e prodotto da Phil Falcone, Steven Della Salla, Jason Leavy e Michael Leavy.