Siccità in tre settimane il Centro-Sud senza acqua per l’agricoltura | l’allarme dell’Anbi

(Di giovedì 25 luglio 2024) Da una parte eventi meteorologici estremi come grandinate, nubifragi e trombe d’aria. Dall’altra lache mette in ginocchio ile il Sud Italia. Il report dell’Osservatorio Anbi sulle risorse idriche evidenzia questi due aspetti. Il primo va ad analizzare due soli giorni, il 21 e il 22 luglio: in poche ore in Italia ci sono stati 54 eventi estremi tra grandinate anomale e raffiche di vento, con la caduta di alberi e danni alle abitazioni. Le piogge più violente nelle Marche e in Friuli. Il secondo è invece il dato ritenuto più eclatante della settimana: l’invaso di Occhito, un bacino da 250 milioni di metri cubi d’tra Molise e Puglia, al servizio deldel Tavoliere e fonte dipotabile, ha visto ridursi i propri volumi di oltre 15 milioni di metri cubi in soli otto giorni.