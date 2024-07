Le politiche economiche dei Paesi del G20 raccontate da Minenna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 25 luglio 2024) In “G-20: Le”, pubblicato da Giappichelli, Marcellooffre un’analisi approfondita delle principali statistichedeimembri del G-20, con un focus privilegiato sulla bilancia dei pagamenti. Il libro mira a ricostruire l’evoluzione delledi questie fornisce una preziosa chiave di lettura per comprendere una contemporaneità profondamente segnata da rapide riconfigurazioni. Vengono ricostruite le determinanti dell’ascesa di due nuove grandi economie, l’India e la Cina, ormai in grado di rappresentare una sfida per l’assetto monopolare statunitense che, dal 1991 in poi, ha condizionato quasi in modo incontrastato gli equilibri globali.