La prima concorrente ufficiale Ballando con le Stelle l’annuncio e subito critiche su di lei

(Di giovedì 25 luglio 2024)con le, c’è la. Milly Carlucci sta lavorando con il suo staff per la nuova edizione del programma di Rai1 e già sono usciti diversi nomi eclatanti. A cominciare dalla conduttrice Enrica Bonaccorti e l’ex annunciatrice Rai Marina Morgan. E poi ancora la pluricampionessa del nuoto Federica Pellegrini e l’attore ed ex politico Luca Barbareschi, la cantante Nina Zilli e il noto volto Rai Massimiliano Ossini. Ma il sogno di Milly Carlucci è un altro: arruolare come ballerina Barbara D’Urso. La conduttrice di “con le” ci prova da anni e forse stavolta sarà quella giusta: “Sì ora è libera, ma far parte del nostro cast implica la voglia di una persona di mettersi in gioco, lavorare tutti i giorni, aprirsi e raccontarsi” ha dichiarato Milly. Ma ora, finalmente, c’è il primo nome, un nome bomba.