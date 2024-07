Calcio serie D | il tecnico ha guidato il primo allenamento Il nuovo Corticella ricomincia Nesi | Puntiamo molto sui giovani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Quello che è scattato ieri pomeriggio con il raduno al ‘Biavati’ rappresenta una sorta di anno zero per il. Archiviata la straordinaria era targata Alessandro Miramari (che dopo la vittoria del campionato di Eccellenza ha centrato per due stagioni consecutive l’incredibile traguardo dei playoff inD), la società della presidentessa Roberta Bonfiglioli ha deciso di puntare su Micheleaffidandogli una rosa giovane, profondamente rinnovata e che, proprio per questo, avrà come obiettivo la salvezza. Già in passato (vedi le prime due ottime annate sulla panchina del Mezzolara), ildi Pioppe ha dimostrato di potere fare estremamente bene con squadrementre l’esonero budriese arrivato dopo un solo terzo del 2023-2024 rappresenta, ormai, acqua passata.