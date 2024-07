Turismo Fondo Nuove Competenze | Confindustria chiede modifiche urgenti all’avviso

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Federporta all’attenzione delle istituzioni competenti alcune criticità legate all’accesso al, sollecitando un intervento urgente per facilitare le imprese del settore turistico nell’ottenimento dei benefici previsti. Il, istituito per sostenere la rimodulazione degli orari di lavoro e favorire la formazione dei dipendenti, “sta attualmente presentando notevoli difficoltà di accesso a causa delle modalità operative richieste. In particolare, l’obbligo di inserire dettagli nominativi dei lavoratori, inclusi i codici fiscali, nella piattaforma informatica rappresenta un significativo ostacolo per le aziende turistiche”. E’ quanto si legge in una nota.