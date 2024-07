Serie di furti nelle frazioni Segnalata banda ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Incubodi San Silvestro e Castellaro, ignoti sorpresi a disegnare una freccia nella strada. Dopo iche la scorsa settimana hanno interessato alcune abitazioni dell’hinterland, tra cui uno messo a segno a Trecastelli e l’altro ad Ostra Vetere, ai residenti non è sfuggita la presenza di tre uomini a bordo di una Fiat 500 nera che, dopo aver circolato a bassa velocità, si sono fermati ed hanno disegnato una freccia nella strada. Un residente è riuscito a prendere la targa per effettuare la segnalazione ai. Ci sono state anche segnalazioni riguardo a residenti che li hanno notati mentre suonavano i campanelli per verificare se in casa vi fosse qualcuno.