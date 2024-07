Sant’Apollinare fuochi e preghiere Spettacolo pirotecnico sul mare e messa solenne in cattedrale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) In tanti si sono ritrovati con il naso all’insu lunedì sera per ammirare id’artificio, organizzati in occasione delle celebrazioni del patrono di Ravenna,. Lo, a cura dell’assessorato al Turismo e grazie al contributo di Cooperativa Spiagge Ravenna e Club del Sole Vacanze all’aria aperta, ha lasciato a bocca aperta grandi e piccini. Per quanto riguarda le celebrazioni diocesane, lunedì si è svolto il pellegrinaggio ain Classe, dove sono conservate le spoglie del santo, mentre ieri inè stata celebrata ladall’arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni.