RAI1 SOSPENDE NOOS PER FLOP ALBERTO ANGELA TORNA SENZA TEMPTATION E OLIMPIADI

(Di mercoledì 24 luglio 2024)ha sospeso, il programma diche ha idealmente sostituito SuperQuark dell’indimenticato padre Piero. Gli ascolti in calo hanno portato ad uno stop temporaneo. Delle sette puntate previste, finora ne sono andate in onda quattro. Domani sera, contro la finale diIsland,manderà in onda il film familiare “”Un Viaggio a Quattro Zampe”. Partito lo scorso 27 giugno con oltre 2 milioni di telespettatori,era calato fino a 1,5 milioni con l’11,52% di share. Triplicato da Canale 5: troppo poco anche per la divulgazione. Le restanti tre puntate diandranno in onda dal 22 agosto,piùledi Parigi trasmesse da Rai2 che monopolizzeranno gli ascolti per un mese. L'articoloPERproviene da BUBINO.