Promozione d’alto livello Il Lesmo sceglie due macchine da gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un attaccante e un centrocampista alla corte di Agostino Mastrolonardo in unche si presenterà ai nastri di partenza del girone B dirisvoltato come un calzino dal direttore sportivo Marino Fumagalli. Fanno parte di questa rivoluzione anche Michele Codianni (foto) e Rocco Mercatanti. Il primo è un attaccante classe 2000 che ilpreleva dalla Ac Lissone dove negli ultimi due anni ha messo a segno 16 reti (11 in quella appena conclusa). In precedenza ha giocato a Sovico, coi gialloblù il suo record è di 17 reti in Prima Categoria nell’annata 2021/22. Agiovanile ha giocato a Veduggio, Agrate e Besana. Rocco Mercatanti è nato l’anno successivo, è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e nelle sue precedenti militanze ha numeri più da attaccante che da centrocampista, come viene presentato.