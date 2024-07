Mesi migliori per cambiare lavoro a 40 anni e in altre età

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 24 luglio 2024) In Italiaa 40e infasi della vita è un vero e proprio percorso ad ostacoli, ricco di difficoltà e incertezza. A tale età, ad esempio, ci si ritrova spesso a fare i conti con una crisi esistenziale e professionale. Da una parte c’è il forte desiderio di rimettersi in gioco mentre dall’altra ci si scontra con la dura realtà e con le proprie paure.è comunque difficile a ogni età perché richiede l’adattamento a nuove dinamiche, delle competenze sempre più aggiornate e la valutazione dei pro e dei contro. Fare tale scelta richiede quindi una buona dose di coraggio e una pianificazione accurata. Non è però impossibile: conoscere igiusti perpotrebbe rivelarsi il primo passo verso il successo. Ecco quali sono.