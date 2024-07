L’Ue boccia l’Italia | la sinistra se la canta e se la suona sul rapporto sullo Stato di diritto Con l’aiutino di Soros

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La Commissione europea ha pubblicato ildi, che analizza la situazione dellodiin ognimembro e se esistono gravi problemi in alcuni Paesi, includendo una serie di raccomandazioni specifiche che, pur non legalmente vincolanti per i governi, richiamano l’attenzione dei media su eventuali criticità. Ora il problema è che ilviene scritto sulla base anche di una serie di contributi e audizioni di soggetti che non sempre danno garanzia di terzietà. Un esempio su tutti: perè stata ascoltata anche la Open society di George, della quale di recente sono emersi una serie di finanziamenti indiretti proprio ai partiti dellaitaliana.