LIVE Sonego-Muller ATP Umago 2024 in DIRETTA | l’italiano affronta il giustiziere di Arnaldi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale tra Lorenzoe Alexandre. Dopo la "sospetta" affermazione sulla WC locale Poljicak nella giornata di lunedì, partita conclusa a tarda notte conin preda ai crampi che negli ultimi due punti ha giocato due dritti vincenti senza l'ausilio delle gambe. Nel corso della partita, dominata per la prima ora, l'azzurro aveva avuto quantità industriali di occasioni per chiudere. Il destino stava poi capovolgendosi nel tie-break decisivo, salvo poi risolversi (con due match point annullati) in modo a dir poco incredibile. Quest'oggi, illlo dovrà per forza di cose alzarsi, visto che di fronte c'è il francese che ha eliminatoal primo turno.gioca bene su tutte le superfici, ma sulla terra dà il meglio.