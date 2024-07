LIVE Fognini-Tseng 1-3 ATP Umag 2024 in DIRETTA | il taiwanese si prende il break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Muove la palla alla perfezionecon il rovescio, cede. 3-1. Erroraccio di rovescio: rimane sul nastro e ilsiun vantaggio. 15-40 Buona smorzata diche poi chiude al volo. 0-40 Stavolta l’errore è con il rovescio in corsa per: tre palle. 0-30 Altro errore al primo colpo con il dritto, stavolta steccando. 0-15 Brutto errore da parte dicon il dritto in uscita dal servizio. 2-1. Con il dritto ilsiil game e si mantiene in vantaggio. 40-30 Progressione perfetta dicon il dritto che poi chiude a rete. 30-30valuta male il pallonetto diche atterra in campo. 30-15 Scarico nell’impattare il rovescio, si poteva fare di più. 15-15 Incisivo con il dritto dietro al servizio