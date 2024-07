La rivolta dei corrieri | Sfruttamento a domicilio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Lodei lavoratori arriva a". Lo denunciano i sindacati Usb di una ditta italiana appaltatrice dei servizi "dell’ultimo miglio" del colosso Amazon che secondo i sindacati "sa ma finta di non sapere". I sindacalisti son pronti ad alzare i toni della protesta perché "in meno di sei mesi i driver, i conducenti dei furgoni hanno subito 30 provvedimenti disciplinari, sono costreti a pgari i danni ai furgoni, devono consegnare fino a 166 colli di merce e non possono fermarsi neppure un minuti che subito la app amazon flex ti intima di muoverti. I sindacalisti sono davanti la sede di Amazon a Ospedaletto e Simone Selmi della Usb dice: "Ne va della sicurezza degli stessi conducenti che spesso non possono rispettare i limiti di velocità. Ci hanno cambiato le rotte che sono sempre più lunghe.