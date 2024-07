I sapori della tradizione si uniscono alla solidarietà alla festa di Ruscello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Arezzo, 24 luglio 2024 – Itornano a unirsi. Da giovedì 25 a domenica 28 luglio è in programma il secondo fine settimanaRievocazione StoricaMietitura e Battitura diche farà affidamento sul rinnovato coinvolgimento dei ragazzi di All Stars Arezzo Onlus e degli utenti dei servizi dell’Istituto di Agazzi che, nelle quattro serate, saranno impegnati in diverse mansioni al serviziosagra. Il tutto, permettendo loro di essere parte attiva di uno degli eventi di maggior richiamo del territorio e perseguendo una finalità benefica: parte del ricavato, infatti, sarà devoluto in beneficenza per la promozione di percorsi sociali di inclusione, autonomia, autodeterminazione e incontro rivolti a persone con disabilità.