Gli occhi blu di Anna Borsa sul Giffoni Film Festival

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiGliblu diincrociano glidei #giffoner. Il fratello Vincenzo e l’appello: “Denunciate, amore è libertà. Ho trasformato il dolore che mi porto in tasca in coraggio. Alle istituzioni chiedo più protezione al primo campanello d’allarme” Nella sala blu per #Impact si è parlato del caso di femminicidio che scosse Salerno e la sua provincia due anni fa ma anche di violenza di genere tra messaggi, appelli, esperienze e lacrime di commozione e la testimonianza di Vincenzo Il grido d’allarme ma anche gli appelli al coraggio e a denunciare al piccolo e minimo “squillo” di violenza e soprusi ma anche la richiesta alle forze dell’ordine e allo Stato alla protezione, ai primi sintomi. Al #, tra i ragazzi della #Impact è tempo di riflessioni ed esperienza ma anche di fare i conti con “il dolore che si porta in tasca”.