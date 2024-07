Crollo a Scampia psicologi alle Vele | Aiutiamo i bambini a superare il trauma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Napoli, 24 luglio 2024 –in campo per sostenere le famiglie di. “È stato un eventotico, bisogna intervenire tempestivamente”. A poche ore daldel ballatoio alla Vela Celeste – dove sono morte due persone e altre 13 sono rimaste ferite – l’Ordine deglidella Campania ha inviato sul posto un gruppo di professionisti per aiutare gli abitanti, e soprattutto i, ailsubito. Gli abitanti evacuati dloro abitazioni dopo ildi un terrazzo nel quartierea Napoli 23 luglio 2024. ANSA/CESARE ABBATE “Parliamo die nuclei familiari che vivono già in condizioni sociali, economiche e culturali che rappresentano di per sé un fattore di rischio – spiega Armando Cozzuto, presidente dell’Ordine – e che oggi si trovano a dover combattere con un vissutotico e con il lutto.