Viganò chiama alla rivolta il video anti-Bergoglio | Fate altari in piazza

(Di martedì 23 luglio 2024) Respinge le accuse di scisma, anzi le rivolge a sua volta contro Papa Francesco. Monsignor Carlo Mariacontinua il suo scontro contro il Vaticano che lo ha scomunicato per le dure critiche a Jorge Mariosua visione aperta e moderna della Chiesa. L'arcivescovo è tornato a parlare con un-messaggio trasmesso durante l'evento Traditional Eucharistic Revival promosso dal network conservatore americano LifeSite, a Indianapolis il 19 luglio. "Il mondo grida: 'Non abbiamo altro re che Cesare'. Tu rispondi: 'Cristo è Re'"; afferma il prelato: "Pochi giorni fa, il Sinedrio romano, che si presenta come il tribunale supremo della Chiesa, mi ha dichiarato in scisma e scomunicato. Questa decisione autoritaria ha reso ancora una volta evidente l'estraneità della chiesa bergoglianavera Chiesa di Cristo, di cui usurpa l'autorità per distruggerla intenzionalmente.