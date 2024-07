Treno deragliato a Pioltello il pm | Un rallentamento avrebbe evitato l’incidente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Milano, 23 luglio 2024 – Disporre undelsu quel tratto «era l'unica cosa che, esclusa la sostituzione del giunto,potuto prevenire con certezza l'incidente». Lo ha detto il pm di Milano Maura Ripamonti nella sua requisitoria durante al processo sul disastro ferroviario di, in cui il 25 gennaio 2018 in seguito al deragliamento del regionale Cremona- Milano Porta Garibaldi morirono tre persone e oltre 200 rimasero ferite. Nel processo, che oggi arriverà alla fase delle richieste di condanna, figurano nove imputati, tra cui, oltre a Rete ferroviaria italiana anche responsabile civile, l'ex ad Maurizio Gentile e altri ex dirigenti, dipendenti e tecniciAttesa per La requisitoria Le cause Le richieste Due vagoni deragliati e finiti contro un palo.