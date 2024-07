Siena Jazz punta sul nuovo statuto | Regione e Jazzistica nel Cda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024)in dirittura d’arrivo per. L’atto verrà discusso giovedì in Consiglio provinciale, mentre martedì 30 luglio sarà all’ordine del giorno del Consiglio comunale. "La modifica statutaria era uno degli obiettivi della mia nomina – spiega il presidente dell’Accademia musicale Massimo Mazzini –. Loprecedente era stato stilato in gran velocità dall’amministrazione De Mossi, ma non rispondeva ai requisiti dell’alta formazione artistica e musicale, in quanto nel Cda non figuravano ruoli come i rappresentanti dei docenti e degli studenti. Lo stesso nucleo di valutazione ministeriale si era pronunciato in questo senso, di conseguenza come gruppo consiliare ’Per’ all’epoca fummo gli unici a non votare l’atto in Consiglio comunale".