Serie tv che parlano dei viaggi nel tempo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Quante volte ci siamo domandati “Cosa sarebbe accaduto se?”. Il tema delle sliding doors, del chiederci se la nostra vita avrebbe avuto una evoluzione differente con una scelta diversa, è sicuramente affascinante quanto, purtroppo, senza risposta. Ilo nel, tra passato, presente e futuro, è stato al centro ditv, in più occasioni. Realtà e vite parallele, decisioni che hanno cambiato esistenze intere. Conoscevate questi titoli? Se siete affascinati dall’idea deinel, leggete questa breve lista di titoli. Un amore senzaLa, in originale “The Time Traveler's Wife”, è basata sul romanzo del 2003 di Audrey Niffenegger. Trasmessa nel 2022 vede come protagonisti Rose Leslie e Theo James (quest’ultimo poi esploso a livello internazionale grazie a “The White Lotus”).